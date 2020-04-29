五一連假 侯友宜：沒事還是不要趴趴走

衛生福利部長陳時中昨天指如無突發事件，國內疫情可望於6月告一段落。新北市長侯友宜今天在市政會議則提醒疫情紓緩卻未解除，依然要做好防疫，不要因大家安心就輕忽，一時輕忽的代價可能難以承擔，他建議五一連假沒事還是別趴趴走。

全球新冠肺炎確診人數達307萬人，光美國就超過 100萬人，死亡率6.85%依然不低。

衛生局長陳潤秋、民政局長柯慶忠說，新北市已經連續9天零確診，居家檢疫有1485人，呈現下降趨勢，以中和 239人最多，其他各區 170人以下，但磐石艦檢疫期限要到五一連假檢才截止，桃園機場入境還有 296人，依然不能放鬆。

侯友宜說，再2天就是五一連假，台灣目前尚無本土病例，各地天氣又好，民眾覺得疫情紓緩在家悶，會出去走走，民眾有預期心理，但防疫依然要嚴謹。

他說，連假從 5月1日就開始，但5月2日但才是磐石艦檢疫期滿日，消費場所可能期待五一連假可紓解疫情帶來的經濟衝擊，但中央未解除警報，防疫依然優先。

侯友宜說，新北有風景區51處，老街、市場和商圈人潮都可能聚集的鎮 ，可能交叉感染，總共約有70處，APP監視、人潮車流管控要做就要徹底，不要因大家安心就輕忽，一時輕忽的代價可能難以承擔。

目前全台面臨新型挑戰，侯友宜認為，如今新冠肺炎藥物疫苗都未研發出來，全球疫情未紓緩，雖有部分城市開放如中國大陸，要試著找出新的安全生活工作模式，新北公有場館封閉已有一段時間，如果開放要如何確保防疫，是最大考量。

他請各單位先做假日專案報告，確定度過疫情高峰期，人潮掌控好，再適度調整生活模式，前提是先做好防疫，不能妥協。

另外，紓困依然要經發、勞工局單一窗口完成，協助紓困，向中央申請的文件密密麻麻，有很多條件要解釋，須快速反應，不要等到社會、政治問題出來再解決，其他防疫及居家檢疫依然要掌握，持續關懷，目前全市還有1400人左右，仍有一定的量。