機能與美學兼具 淡蘭古道北路指南問市！網友敲碗：好想要！

淡蘭古道北路珍藏版。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

一份公部門的宣傳摺頁會讓你有什麼畫面？這次新北市觀光旅遊局所出的淡蘭古道北路超機能指南可能會徹底翻轉你的印象!

這本囊括資訊視覺化、防水機能及文史故事等三大優質特點的淡蘭古道北路指南，大量轉化對使用者有意義的資料，加上一些清晰易讀的簡約插畫，打造出「增一分太多，減一分嫌少」的超機能美學淡蘭古道指南。

指南中以減法設計為原則，去蕪存菁保留健行者需要的資訊，更以使用者在意角度思考，諸如路段坡度資訊、距離及難度，大幅提升了健行者對步道的理解；而透過資訊分級的方式將原本地圖中艱澀難讀的數字、路段距離、步行時間等資料轉換為為一目了然的資訊。

「不只好看，更要好用」的初心，也納入這本指南的製作原則，考量淡蘭山徑系統潮濕多雨的環境，在精美的時尚封面下，居然是張可以拆卸的防水耐皺地圖，讓健行者使用時不必擔心破損模糊！

紙質防水設計，遇雨不心慌。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

風琴書 充分展現連續性情境

「風琴書的摺頁設計能指南讓使用者能輕易翻閱，更能乘載大篇幅且連續性的資訊，使淡蘭北路的重要歷史、特色人文及自然資源能夠一目了然的呈現。」早起設計表示

魔鬼藏在細節中 !連集章卡的設計也不馬虎，在3種不同的路段難度上，各分為一到三顆星三種難易度，並透過不同顏色來強化辨識性，充分滿足登山蒐集控!

在指南內容中，還輕鬆的導入多元的古道元素及文史故事，因此，這樣的簡約美學的淡蘭古道指南，一推出便創造網友高度的詢問。

4項超機能美學的淡蘭古道周邊，打造獨一無二淡蘭風尚

與品牌主視覺統一的精美明信片。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

指南篇

在書衣的正面映入眼簾的是是淡蘭北路的主視覺「雙扇蕨」作為前景，後面則是歷史遺跡「舖跡」，四周則以典型的淡蘭植物、被青苔附著的石頭以及蜿蜒的山徑森林山徑為意象。

其中的健行地圖，輕薄的紙張材質容易攜帶，正反面分別是主視覺及淡蘭古道北路的健行地圖，健行地圖中有詳細標示每一個路段的坡度及長度、經過的景點／聚落以及他們的功能性…路途中需要的資訊。

指南中遴選出關鍵的坡度、登山時間及路線難度等資訊，轉化為清晰易讀的圖像，並導入古道元素及文史故事，貫穿「雙扇蕨意象」、「淡蘭古道書法」二大元素，使淡蘭古道的品牌引出濃濃古意與新生。

隱藏的周邊 - 雨衣、運動毛巾及明信片，注入品牌意象

而為了跟上近年流行的山型時尚，進一步透過旅行和運動時都會使用的雨衣、運動毛巾注入品牌意象，並以活潑清爽的色調，配合實用的功能，讓接觸者很都可以體會到創作者當初設計巧思。

蓑衣型雨衣，不黏肌易穿脫。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

與【地圖製造】合作，佳評如潮的淡蘭運動毛巾。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

軟實力鍍硬功夫 年輕、簡約地美學行銷

為了翻轉公部門給人陳舊的印象，累積的是無數次「減法設計」的思考。為了不讓「廣而不精」模糊了焦點，新北觀旅局重新由美學設計作為媒介，導入年輕化、簡約地「設計力」，抓住螢幕世代的目光。

「大家認識淡蘭古道的第一印象是登山健行，但卻不知道淡蘭古道其實蘊含著百年人文、地景、生態和聚落創生等優勢，承載很大的資源量能，如何讓廣大的族群認識，同時重新再現這樣的價值是關鍵的第一步，因此設計美學便是讓人感興趣的重要媒介，若是你在滑社群媒體，先讓你注意到的是文字還是圖片呢？」張其強並表示，這樣美學行銷，可以說是讓軟實力鍍上硬功夫。

客製化 淡蘭味打造登山品牌新風尚

這次與新北市觀旅局合作的早起設計，長期致力在品牌形象、視覺及資訊規劃的他們，累積超過百件與公部門的合作經驗，更獲得德國IF設計獎、紅點設計獎等獎項。早起設計表示，「在思考淡蘭古道旅遊資訊視覺設計時，必須針對使用者從出發到回顧的痛點切入，才能聚焦關鍵資訊，再一步步建立資訊架構、層級分類到視覺動線測試，這都是『客製化』意義。」

這條塵封百年的古道，在觀旅局近年積極修復與在地整合下，又重新甦醒，每段古道的地名、歷史典故和自然生態，乃至周邊聚落與意象，隨著插畫、地圖、集章設計及眾多「淡蘭味」的周邊，讓「文青力」帶動識別度，百年品牌這次不只打算停留在健行，更企圖打造出獨一無二的登山品牌新風尚。

淡蘭周邊商品超高的詢問度，也讓新北市政府觀光旅遊局開始著手規劃周邊商品通路，並呼籲喜歡淡蘭古道登山指南及周邊商品的朋友耐心等等，後續販售資訊可鎖定淡蘭道 Tamsui-Kavalan Trails 粉絲團獲得最新資訊。

相關活動資訊請上FB搜尋「淡蘭道 Tamsui-Kavalan Trails」