錢櫃林森店火警 傷者家屬：業者應負很大責任

錢櫃KTV林森店大火釀5死多傷，其中1名女工讀生的家屬今天指出，她表妹已經出院，但在醫院療養期間持續昏睡，有點驚嚇過度，這起事故錢櫃要負很大責任。

台北市錢櫃KTV林森店26日發生火警，造成5死，多人受傷。國民黨台北市議員應曉薇今天召開「錢櫃林森大火受災民眾權益自救會」會議，傷者陳姓女工讀生的家屬及律師出席。

陳女的表姊劉小姐會前接受媒體聯訪時說，她17歲表妹在錢櫃KTV林森店擔任工讀生，現已出院返家，在送醫治療休養期間，表妹持續昏睡，無法解釋當時案發狀況，可能是驚嚇過度。

劉小姐表示，業者要負很大責任，後續賠償仍在洽談，業者應擔起責任，雖然業者案發後2天有派代表到醫院探視，並提供新台幣1萬元慰問金，但對於許多重傷的民眾，並不是最洽當處理方式，且案發當天，業者未即時提供聯繫窗口，也不適當。

劉小姐說，北市府案發當天就派員到醫院探視傷者，業者應針對受傷員工及消費者提供更多協助，負責人也要出面道歉。至於業者是否有無關閉消防設備，她表示，希望相關單位好好處理。

應曉薇說，成立自救會是希望協助死傷家屬、錢櫃員工、消費者及周邊店家，錢櫃身為知名企業，負責人應跟家屬、員工道歉，此外，北市府近期稽查其他KTV，發現多項違失，市府過去稽查到底做些什麼？應深切檢討。

出席律師建議，受害者可保留醫療單據、診斷證明、工作紀錄等資料，才可進行求償等作為。