聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南廢棄稻草稈化身抗汙利器 草蓆覆蓋下揚塵滾蛋
台南市環保局近年來積極導入「廢棄稻草循環再利用」觀念，將稻草稈製作成稻草蓆，覆蓋在裸露工地，以減少塵土飛揚，化身為抗汙利器，有效改善空氣中的懸浮微粒，也增加廢棄稻草再利用管道，除減少露天燃燒，也提升農民收入。
台南市環保局表示，近年大型開發與建案日漸增加，施工過程中常形成暫時性裸露地，容易受擾動而揚起塵土；因此，都會要求工地做好相關防制措施，並加強灑水以抑制揚塵。近年則導入「廢棄稻草循環再利用」觀念，用稻草稈來對抗揚塵，減少空氣中懸浮微粒的量。
市長黃偉哲表示，藉由「亮麗晴空」跨局處合作模式，市府所屬工程都優先評估使用稻草蓆，並由農業局輔導建置稻草蓆編織供應鏈，讓稻草蓆能達供需平衡，如此一來既可解決露天燃燒問題，又能藉由稻草蓆覆蓋，長時間且有效的抑制工地揚塵，對於改善空氣品質有實質助益。
環保局長謝世傑表示，近年加強輔導市府工程裸露地覆蓋稻草蓆，107年覆蓋16處共15.1公頃，108年覆蓋8處40.2公頃，109年截至3月底已覆蓋3處23.8公頃，近三年覆蓋面積已高達79.1公頃，不但有效減少工地裸露地揚塵，另外稻草蓆鋪設後讓工地更美觀整潔，創造雙贏。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言