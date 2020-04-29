台南廢棄稻草稈化身抗汙利器 草蓆覆蓋下揚塵滾蛋

台南市環保局近年來積極導入「廢棄稻草循環再利用」觀念，將稻草稈製作成稻草蓆，覆蓋在裸露工地，以減少塵土飛揚，化身為抗汙利器，有效改善空氣中的懸浮微粒，也增加廢棄稻草再利用管道，除減少露天燃燒，也提升農民收入。

台南市環保局表示，近年大型開發與建案日漸增加，施工過程中常形成暫時性裸露地，容易受擾動而揚起塵土；因此，都會要求工地做好相關防制措施，並加強灑水以抑制揚塵。近年則導入「廢棄稻草循環再利用」觀念，用稻草稈來對抗揚塵，減少空氣中懸浮微粒的量。

市長黃偉哲表示，藉由「亮麗晴空」跨局處合作模式，市府所屬工程都優先評估使用稻草蓆，並由農業局輔導建置稻草蓆編織供應鏈，讓稻草蓆能達供需平衡，如此一來既可解決露天燃燒問題，又能藉由稻草蓆覆蓋，長時間且有效的抑制工地揚塵，對於改善空氣品質有實質助益。

環保局長謝世傑表示，近年加強輔導市府工程裸露地覆蓋稻草蓆，107年覆蓋16處共15.1公頃，108年覆蓋8處40.2公頃，109年截至3月底已覆蓋3處23.8公頃，近三年覆蓋面積已高達79.1公頃，不但有效減少工地裸露地揚塵，另外稻草蓆鋪設後讓工地更美觀整潔，創造雙贏。