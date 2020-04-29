美味貢寮鮑也受疫情衝擊 漁會推鮮凍貢寮鮑母親節8折

受新冠肺炎影響，貢寮鮑銷售量受到衝擊，為協助養殖業者減少庫存壓力，新北市政府與貢寮區漁會輔導業者進行加工及倉儲，另媒合安永鮮物協助紓困向養殖業者購買新鮮的貢寮鮑，以優惠的價格回饋給大眾，產官攜手合作幫助養殖業者度過難關。2斤裝的鮮凍貢寮鮑，原價1000元，特價只要800元。

新北市農業局指出，貢寮鮑是新北市貢寮區淺海養殖的「九孔」及「黑盤鮑」總稱，生長在天然海域、吃海菜長大的在地九孔品質極佳，肉質緊實口感鮮甜Q彈。市府為了推廣貢寮在地優質水產品，輔導業者取得產銷履歷或生產追溯認證，讓美味有安全保障。

貢寮區漁會在母親節檔期推出優惠方案，2斤裝的鮮凍貢寮鮑約35到45粒，原價1000元，特價只要800元。漁會說，鮮凍貢寮鮑是川燙殺青後冷凍的九孔，解凍後清洗乾淨就可以簡單料理，可以蒸、烤、煮來料理。漁會也推出了多種貢寮鮑熟食加工品，如九孔粥、紅燒珍珠鮑魚罐頭、磯燒鮑魚以及調理包，既方便攜帶又不用擔心保冷問題，適合母親節送禮。

貢寮區漁會表示，加工食品全面9折且滿1600元免運費，另外，安永鮮物於全台11家門市同步推出母親節限定的「CAS鮮凍九孔鮑 （280g、約11到12粒）」，利用CAS細胞活存技術急速冷凍儲存，原價450元，特價只要389元，還加碼買送土雞高湯（500g），可加入新鮮九孔鮑燉煮。活動優惠到5月10日。

安永鮮物貢寮鮑訂購網站：

https://www.anyongfresh.com/products/cas鮮凍-貢寮九孔鮑

貢寮區漁會訂購網站：https://www.klfashop.org.tw/index.php

電話訂購專線：（02）24901193