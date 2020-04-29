南迴改安朔至草埔段 5月底前常態速限提升為70公里

隨著資訊數位化，法律人記憶中的六法全書多被網路法學資料庫取代，其中「Lawsnote七法」是新興的專業法學資料庫，由律師和工程師合作，有專業法律見解，也有科技實力；元老謝復雅說，比六法多出的一法，就是專業法律搜尋資料的「特殊演算法」。

2020-04-28 23:54