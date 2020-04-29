南迴改安朔至草埔段 5月底前常態速限提升為70公里
公路總局於清明連假試辦南迴改安朔至草埔路段（包含森永草埔隧道）速限提升70公里，連假結束即恢復60公里，立委劉櫂豪要求盡速常態化。公路總局表示，預計於5月底前宣布常態速限70公里。
劉櫂豪表示，公路總局總試辦提速後，成效良好，試辦期間雙向平均速率較春節連假提高31%以上，也讓民眾有感，但未見規劃明朗，避免速限紊亂引起民眾抱怨，因此，他要求公路總局應在行車安全前提下，盡速將速限常態實施。
他說，試辦安朔至草埔路段速限從60公里提升為70公里，試辦期間雙向平均速率較春節連假提高31%以上，提速整體成效良好，且民眾也表示對新路段的順暢與改善有感。
公路總局表示，將盡快規劃相關措施，預計於5月底前，正式宣布將該路段速限提升為70公里/小時。至於大型重機車開放部分，預計6月試辦開放250CC以上大型重型機車通行，經6個月評估後，再檢討是否正式開放。
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