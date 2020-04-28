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等個紅燈要花229秒！ 北市議員要求廣設智慧化號

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
台北市議員汪志冰今在交通部門質詢時表示，台北市尖峰時段有27處路口需等待超過180秒以上，離峰時段需等待120秒以上的路口高達344處，要求北市交通局增設智慧化號誌改善。記者翁浩然／攝影
台北市議員汪志冰今在交通部門質詢時表示，台北市尖峰時段有27處路口需等待超過180秒以上，離峰時段需等待120秒以上的路口高達344處，要求北市交通局增設智慧化號誌改善。記者翁浩然／攝影

北市議員汪志冰今在交通部門質詢時表示，台北市尖峰時段有27處路口需等待超過180秒以上，離峰時段需等待120秒以上的路口高達344處，要求北市交通局應優先針對離峰時段停等過久的344處路口，加強推廣「智慧化號誌」，提高行車效率也節能減碳，交通局則回應已規畫30處逐年設置。

北市交通管制工程處去年試辦「智慧化號誌」，於文林北路75巷口試辦感應性號誌，主幹道時常綠燈，只有75巷口有車時才轉換成三色號誌運作，夜間時段幹道車輛空等率減少35%，而內湖堤頂大道路網則試辦動態號誌，沿路7處路口裝設車流偵測器，透過系統運算即時車流導出合適的號誌秒數，整體車輛通行時間約縮短10%。

汪志冰指出，台北市有2651座紅綠燈，密度最高的路段為延平南北路，平均1公里竟多達近6組紅綠燈，約每隔160公尺就有1組紅綠燈，秒數最多的路口位於士林區至善路二段、中影文化城，等待時間高達229秒，秒數次高的路口位在中山區樂群一路、敬業三路，等待時間也達226；另外，有344處路口在離峰時段的等待時間則超過120秒。

汪志冰說，市府試辦智慧化號誌成效不錯，但北市仍有多處紅燈停等秒數可創金氏紀錄，明明離峰時段人車的數量都較尖峰時段減少許多，卻依然要等超過2至3分鐘以上，除增加滯速廢氣汙染，也浪費民眾時間，應擴大辦理智慧化號誌。

對此，交通局長陳學台表示，智慧化號誌成本太高，每處設置約需200多萬元，短期內仍沒辦法普遍設置，但也會朝這方向研議。

交通管制工程處長葉梓銓表示，智慧化號誌設置時，必須前後路口不能太近，至少要相距150公尺以上，目前評估還有30個路口符合條件可以先做，依照市府的規畫，今年起每年會在10路口設置。

台北市議員汪志冰今在交通部門質詢時表示，台北市尖峰時段有27處路口需等待超過180秒以上，離峰時段需等待120秒以上的路口高達344處，要求北市交通局增設智慧化號誌改善。記者翁浩然／攝影
台北市議員汪志冰今在交通部門質詢時表示，台北市尖峰時段有27處路口需等待超過180秒以上，離峰時段需等待120秒以上的路口高達344處，要求北市交通局增設智慧化號誌改善。記者翁浩然／攝影

北市 汪志冰 中影

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