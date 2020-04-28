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淡水南瓜串聯在地商家 美食地圖6月前上線

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
市議員鄭宇恩今邀集在地商家，採用淡水南瓜製作特色料理，並與農業局合作架設線上美食地圖，預計6月前上線。記者吳亮賢 / 攝影
市議員鄭宇恩今邀集在地商家，採用淡水南瓜製作特色料理，並與農業局合作架設線上美食地圖，預計6月前上線。記者吳亮賢 / 攝影

淡水文史風情享譽全台，同時也是南瓜盛產區，產量近新北市總產量一半，每年南瓜慶典更是推出多種特色商品，吸引民眾搶購。今年因應疫情，新北市農業局及淡水農會結合電商推廣外送、外帶服務，市議員鄭宇恩也串連在地商家，打造南瓜美食地圖，預計6月前上線，邀民眾走訪產地、品嘗美食，欣賞壯觀的南瓜棚。

疫情衝擊觀光景點人潮，淡水區農會為推廣淡水所產南瓜，開發加工商品，包含南瓜麵線、冬粉、南瓜濃湯料理包、南瓜起士紅藜麥餅乾等，線上訂購即可宅配到府，以虛擬通路打造「宅經濟」。

淡水區農會總幹事高忠表示，為幫助農友銷售南瓜，邀請在地商家合作串聯，採用淡水南瓜製作特色料理，並設計外帶或外送方案，同時以新媒體行銷結合電商，增加銷售通路。

市議員鄭宇恩今下午邀集9間在地商家，以南瓜設計特色餐點及產品，並與農業局合作，架設線上美食地圖，預計6月前上線，民眾可按圖索驥找到特色商家及餐廳，如之間茶食器推出「阿婆鐵蛋南瓜披薩」、朝日夫婦設計創意南瓜冰品。南瓜季實體活動則將在6月中後舉行，並視疫情發展調整。

鄭宇恩表示，美食地圖第二階段，將與在地文史工作室「旅學堂」合作，串連小農及商家，規畫一日遊程，帶領民眾走訪產地、欣賞壯觀的南瓜棚，聆聽在地故事，品嘗美味料理；第三階段則將串連餐廳推出「共食餐桌」，民眾報名後，即可在南瓜棚下品嘗到各式經典菜色。

淡水知名餐廳「之間茶食器」推出阿婆鐵蛋南瓜披薩。圖 / 之間茶食器提供
淡水知名餐廳「之間茶食器」推出阿婆鐵蛋南瓜披薩。圖 / 之間茶食器提供
淡水知名日式冰店「朝日夫妻」設計創意南瓜冰品。圖 / 朝日夫妻提供
淡水知名日式冰店「朝日夫妻」設計創意南瓜冰品。圖 / 朝日夫妻提供

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