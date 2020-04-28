台藝大文創園區有望保留 打造藝教社宅特區

國立台灣藝術大學14年前租用約2公頃的舊台北紙廠用地，打造成文創園區，但今年三月底突收到內政部公文，要把土地收回改建成社會住宅，讓師生感到相當錯愕；校方昨邀請內政部次長花敬群到校參訪後，花敬群則說明，從未要拆除文創園區，會在不影響現有發展下進行規劃，將藝術大學量能與社宅資源連結。

台藝大校長陳志誠指出，舊台北紙廠在停止營運多年後，2006年奉行政院同意，改由台藝大營運及整建，創建實踐型工作坊與學創平台，歷經十多年師生努力，投入大量經費，目前已有相當規模，若是政府在政策與建設能全力支持，將可打造為國家級的藝文生態園區。

花敬群、營建署長吳欣修及立法委員羅致政昨到校參訪時，鄰近的華僑高中、大觀國中、大觀國小、中山國小等校長及代表均到場，支持台藝大發聲，期望內政部能重視板橋浮洲地區發展，將此地打造為宜居的「文教大庭園」，落實在地藝術深耕。

花敬群則表示，內政部從未想要拆除文創園區，也絕不會扼殺發展有成的藝術教育文化生態體系。社會住宅應朝多元且具內涵的方向規劃，由於此塊基地面積夠大，在台藝大加持下，非常適合發展成旗艦型社會新社區和國際級文創聚落，必須用更高的態度與視野來檢視未來的發展應用。