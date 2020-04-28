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短期防汛準備、長期也動作 侯友宜：鶯歌淹水惡夢不再

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市長侯友宜訪視鶯桃路汛期前整備，水利局目前已完成東門溪河段辦理了堤防加高、增設排水箱涵等應急工程，去年12月拆除阻擋東門溪河道的建物，今年4月防汛期前完成第二期護岸新建工程，增加東門溪通洪斷面。另外也增設抽水系統。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜訪視鶯桃路汛期前整備，水利局目前已完成東門溪河段辦理了堤防加高、增設排水箱涵等應急工程，去年12月拆除阻擋東門溪河道的建物，今年4月防汛期前完成第二期護岸新建工程，增加東門溪通洪斷面。另外也增設抽水系統。記者魏翊庭／攝影

去年幾場豪大雨造成鶯歌東門溪暴漲，鳳鳴地區的鶯桃路部分路段和永吉市民活動中心，另外中正二路一帶鐵路平交道局部積淹水，導致火車停駛、民眾下班回家塞車。當地投入2大淹水區域治水計畫，包括鳳鳴地區東門溪整治及升級中正二、三路下水道系統。今新北市長侯友宜訪視鶯桃路汛期前整備。

侯友宜表示，「防疫也要拚防汛」，短期內以集水井抽水，2年內包括滯洪池，大排水溝的東門溪的堤岸都把它做好整治，才能一勞永逸，「鶯歌惡夢不要再發生」，也謝謝中央一起拚防汛。

水利局去年邀集鶯歌區公所、養工處、捷運局及當地里長現勘，針對鶯桃路路段的雨水下水道及道路側溝進行檢視，經水利局調查，因遭異物堵塞阻礙排水及排水容量不足問題，嚴重影響道路側溝容納排水效率降低。

水利局目前已完成東門溪河段辦理了堤防加高、增設排水箱涵等應急工程，去年12月拆除阻擋東門溪河道的建物，今年4月防汛期前完成第二期護岸新建工程，增加東門溪通洪斷面，使河道排洪能力滿足了10年防洪頻率保護標準。另外也增設抽水系統。

水利局指出，中正二、三路改善工程完工前，現場皆已備有應急方案，包括先請台鐵區內平交道周邊保持排水順暢，並安設公所抽水機，因應今年汛期。

而長期方案，為增加鶯桃路段整體排水容量，新北捷運局在辦理三鶯線工程時，一併施作鶯桃路413巷至褔德一路新設雨水下水道，在今年3月進場施工，預計最快明年4月底可完工。鳳鳴周邊的永吉市民活動中心前也新設集水井（2X2X1.5公尺）及抽水設備（5hpX2），今年4月10月進場施工，預計同年7月底前完工。

另中正二路一帶鐵路平交道周邊道路，規劃在中正二路及八德路新設雨水箱涵，全長計1142公尺，工程經費約9千萬元，最終接入尖山溝，工程部分於今年底發包，明年底前完工。

長期東門溪整治計畫要再挖深河床，並且把排水接到鳳鳴重畫區裡面的箱涵，送往公園預定地滯洪池，等雨勢緩和再順著東門溪排出去。東門溪整治前，將先採臨時低地排水方案，增設抽水機組。

新北市長侯友宜訪視鶯桃路汛期前整備，水利局目前已完成東門溪河段辦理了堤防加高、增設排水箱涵等應急工程，去年12月拆除阻擋東門溪河道的建物，今年4月防汛期前完成第二期護岸新建工程，增加東門溪通洪斷面。另外也增設抽水系統。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜訪視鶯桃路汛期前整備，水利局目前已完成東門溪河段辦理了堤防加高、增設排水箱涵等應急工程，去年12月拆除阻擋東門溪河道的建物，今年4月防汛期前完成第二期護岸新建工程，增加東門溪通洪斷面。另外也增設抽水系統。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜訪視鶯桃路汛期前整備，水利局目前已完成東門溪河段辦理了堤防加高、增設排水箱涵等應急工程，去年12月拆除阻擋東門溪河道的建物，今年4月防汛期前完成第二期護岸新建工程，增加東門溪通洪斷面。另外也增設抽水系統。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜訪視鶯桃路汛期前整備，水利局目前已完成東門溪河段辦理了堤防加高、增設排水箱涵等應急工程，去年12月拆除阻擋東門溪河道的建物，今年4月防汛期前完成第二期護岸新建工程，增加東門溪通洪斷面。另外也增設抽水系統。記者魏翊庭／攝影

侯友宜 捷運

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