溜溜球達人楊元慶 屈尺國小分享成功故事

新店區屈尺國小今(28)日邀請溜溜球達人楊元慶到校進行生命教育演講，楊元慶有別於一般的演講，用自己最擅長的的溜溜球帶來精彩的開場白出！神入化的溜溜球表演，引來台下陣陣驚呼聲！

楊元慶今年29歲，因為出身教育家庭，父母對他的期望是未來要當個醫生，不過8歲時開始接觸溜溜球之後，楊元慶就立志要將大家眼中的玩具，變成一項表演藝術。而他也真的靠著對溜溜球的熱忱與毅力做到了，他現在甚至還是金氏世界紀錄保持人。屈尺國小校長林錫恩期盼，透過楊元慶的生命故事，可以鼓舞偏鄉的孩子們，只要有心努力，就一定能成功。

『不是要當最厲害的、而是成為無法取代』是楊元慶這天分享給屈尺國小小朋友的一句話，楊元慶從街頭藝人開始，接著到全國各地表演，還參加了世界大賽奪冠，最後更登上「中國達人秀」，終於得到父母親的認同，楊元慶說，希望同學們可以像他一樣，勇敢的朝著自己的夢想邁進。

一小顆溜溜球，讓楊元慶玩出了自己的成功人生，楊元慶在演講中，不時鼓勵小朋友們，想要達成夢想，一定要懷抱永不放棄的精神。