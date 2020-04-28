NG蔬菜變美味料理 新北市議員直播送愛心

新冠肺炎疫情衝擊弱勢族群生活，新北市議員王威元特別媒合果菜公司及人安基金會，把NG蔬菜製作成愛心餐盒，還邀請市議員江怡臻和城鄉局長黃一平開直播秀廚藝，希望提供弱勢族群最即時的幫助。

新北市議員王威元表示，擔心疫情影響弱勢族群，特別擴大人安基金會的服務內容，把社宅及周圍住戶全都納進來，我們媒合多家愛心廠商，提供蔬果肉類等食材，由人安基金會製作熱騰騰的便當，形成一個代用餐，有需要的朋友只要打電話登記就可取用，甚至我們還提供送餐服務。

新北市議員江怡臻指出，主要是希望大家愛惜食物，同時也幫助需要紓困的民眾，因為中央的紓困方案很可能看得到領不到，或是申請時程冗長，所以今天我們就提供最立即的幫助，只要你有需要就來申請這樣的餐點。

疫情當下許多民眾生計受到影響，住在三重社會住宅的弱勢家庭更是雪上加霜，對於兩位議員的媒合與協助，新北市城鄉局局長黃一平除了感謝外，也認為透過食物的提送，讓社宅住戶在工作之餘，也能辦理自己想要辦理的事情，而不用天天為民生問題煩惱。

市議員王威元希望透過直播方式，能讓惜食分享與愛心送餐的理念獲得更大迴響，也希望大家有錢出錢、有力出力，一起為弱勢盡心力。