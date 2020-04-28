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黃偉哲批人潮軟體失準 侯友宜：地方比中央掌控多很多
新北市長侯友宜今下午視察鶯歌鳳鳴一帶鶯桃路防汛，他受訪時被問及台南市長黃偉哲批中央「1968 App」，發現包括三峽文化商圈、鶯歌南雅路夜市「人潮略多」，且「失準很多，軟體明顯有瑕疵，景點選擇也不客觀」。侯友宜表示，中央系統參考多少就用多少，不過新北也有自己內部App，有108處監視器，比中央可掌控的多很多，地方首長要負起人流、車流掌控，決定還是在地方。
侯友宜表示，謝謝中央提供系統，「參考多少就用多少」。他也指出，新北市有自己的App，新北不斷盤點，裡面監控新北70個景點，「比中央可掌控的多很多」，決定權還是在地方首長，地方要負起人流車流掌控。
新北觀旅局表示，不管是1968的人潮警示點，或是新北自己的即時畫面，國家災防中心所提供的手機定位數據，這些都是主要的參考。新北會把所有的資訊，送進災害應變中心綜合判斷，再加上區長和警察局同仁，在現場掌握的實際情況，提前預警。
新北市對外公開10支景區監視器，包括烏來、九份、猴硐、十分及碧潭5處，放在新北觀旅網。而全市總共有108支監視器可聯通道新北市府內部App。
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