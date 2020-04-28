汐科火車站月台太長惹民怨 地方催增出入口

汐科火車站每天搭車的人好多，只是長長的月台一直以來都有民眾反應得要走好久，尤其在月台中階明明有階梯可以進出站卻長期封閉，今(28)日市議員廖先翔也邀請市府交通局、台鐵人員現場會勘，希望能夠增開出入口，讓民眾搭火車更方便。

汐止的汐科火車站，尤其是上、下班時間，因為附近有大型商場還有科學園區、經貿園區，每天搭火車的人不少，只是站體長度有650公尺，堪稱是台鐵最長的車站，只是長長的月台一直讓民眾覺得每次搭車都要走好久，所以，議員廖先翔也建議能夠將現有但封閉的階梯打開，增加出入口。

市議員廖先翔指出，汐科火車站長期以來民眾都反應從月台到乘車處的地方都非常的長要走很久，很不方便，那民眾反應明明中間有樓梯的地方可以出站為何都不開放，那可能之前大同路或是遠雄還沒有開闢還沒有通道的問題，民眾可能還沒辦法在橋下這邊停車後走上去，但現況已經有民眾可以停車，再加上之後可能有些橋下空間可以做停車場，目前已經有條件可以讓通道來打開。

廖先翔表示，民眾將機車停在橋下，就可以走樓梯上去到月台，不過，這是台鐵的權責，我們請市府交通局做協調，請台鐵局一起會勘，了解台鐵在操作上有沒有什麼困難的地方，有困難的話是不是有交通局可以協助的部分，讓民眾可以更方便搭火車是我們的最終目的，希望各單位一起努力。