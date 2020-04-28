終有穩定供水 雙溪三貂里野溪整治更宜居

雙溪區三貂里因位處山區，取用自來水不易，設置的簡易自來水供應不穩，經市府設置了自來水設施，受惠里內五十多戶居民，而本月野溪的整治工程也完成，大大改善了河床掏空的安全疑慮，也讓三貂里終有穩定供水，也能更安居。

雙溪三貂里位在東北角中心地帶，民宅座落於山區且相當分散，自來水源取得不易，一直是里內一大困擾，由於去年開始施作的三貂嶺鐵道自行車道工程，原來里長取用野溪的簡易自來水源也不得使用，透過去年向市長爭取，里民總算有了穩定的自來水設施。

難得爭取到的自來水池與管線，每到雨天後三貂里長連建昌都前來清掃落葉枝條以防阻塞，野溪的下游流經民宅與運動公園，過去因為年久失修，河床塌陷鋼筋裸露，透過整治也在這個月完成新護岸與河床，不僅賞心悅目，附近民宅也更加安全。

三貂里長連建昌表示，非常感謝新北市府與雙溪公所的幫忙，接下來進入防汛期，有了新的河川整治，能夠減少梅雨季與颱風帶來的威脅，地方也相當感恩市府重視偏鄉地區的需求，讓高齡化的里民得以在家鄉安居。