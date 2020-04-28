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砲台步道整修完工 四腳亭賞桐花更安全

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳四腳亭的砲台步道整修完成，市議員林裔綺前來視察，希望新步道能帶給遊客安全的踏青選擇。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳四腳亭的砲台步道整修完成，市議員林裔綺前來視察，希望新步道能帶給遊客安全的踏青選擇。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳四腳亭的砲台步道，是每年桐花祭的必去景點，去年因為木質步道破爛，經新北市議員林裔綺要求施作新的防朽步道，並增加周圍的桐花、砲台意象，工程已整修完成，今(28)日市議員林裔綺前來視察，希望新步道能帶給遊客安全的踏青選擇。

這是去年七月會勘時四腳亭砲台步道的情形，因為瑞芳多雨潮濕的氣候，導致木質的棧道破損嚴重鋼釘外露，透過市府向中央爭取補助，總算在今年四月整修完成，今天市議員林裔綺也特地前來視察完工狀況。

市議員林裔綺表示，正逢四月雪油桐花盛開，砲台步道上落滿白色花地毯，相當浪漫，整修完成的步道不僅不會有腐蝕裂開的問題，較陡的路段也加設了防鏽扶手，讓民眾可以更安全的行走，探訪砲台古蹟兼健身。

吉慶里長簡惠麗表示，步道能走到砲台古蹟的平面，見到舊時軍哨，以及許多壯闊的大砲碉堡，走到較無人煙的一側，還有盛開的桐樹，每當風吹起便形成降「雪」的景緻，目前油桐花已開至六七成，歡迎民眾把握花期造訪。

桐花祭 瑞芳

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