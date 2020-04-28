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鹽分地帶文學雙月刊 最新一期起改由聯合文學接棒編輯

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
《鹽分地帶文學》雙月刊，是國內第一本由地方政府策畫、全國發行的文學刊物，第86期（5月1日出刊）起改頭換面，由《聯合文學》團隊接棒。圖／台南市文化局提供
《鹽分地帶文學》雙月刊，是國內第一本由地方政府策畫、全國發行的文學刊物，第86期（5月1日出刊）起改頭換面，由《聯合文學》團隊接棒。圖／台南市文化局提供

創刊迄今已連續出版15年的專業文學雜誌《鹽分地帶文學》雙月刊，是國內第一本由地方政府策畫、全國發行的文學刊物。第86期（5月1日出刊）起改頭換面，由《聯合文學》團隊接棒，以「台灣第一本風土文學誌」為號召，期盼新生的「鹽雙」，能讓文學書寫與閱讀有一種當代的生活意義，成為在地文化創生的強大力量。

出版鹽雙的台南市文化局表示，原本是由林佛兒擔任總編，2017年去世後，改由遠景出版協助，最近再換新團隊。

最新一期以〈新宣言：我們這時代的風土寫作〉為題，全新企劃內容，邀請讀者跟著作家獨特的眼光與書寫，描繪出風土文學的魅力與深度。封面故事特別專訪3位重點作家：知名作家柯裕棻談原鄉的柔軟與逃逸，花甲男孩楊富閔講述無窮無盡的臺南故事，臺北少女洪愛珠則分享他筆下的大稻埕。

特邀的陳淑瑤、楊錦郁、馬翊航等多位作家，則從南到北、島嶼內外，書寫屬於自己的風土故事。「楊牧紀念特輯：詩是最好的歸屬」以7位作者思念紀聞，為楊牧老師一生行旅點滴與文學成就，留下永恆詩篇。

此外，重點單元之一〈臺南漫步專門〉每期邀請一位臺南作家做為紙上導遊，為讀者緩緩道出臺南穿街走巷一磚一瓦的故事。本期「鹽的本事」由作家吳比娜書寫含鹽的獨特風情，介紹知名老店「吉利號烏魚子」，推薦鹽村相關讀物。〈臺式職人〉採訪「振利工具店」40年打鐵職人吳師傅，創造在地連結。熱愛文學，更不忘傳承的〈校園藝文培力〉首波則介紹南女青年社活動與該校文學創作獎項，分享社團文學風氣等。

《鹽分地帶文學》雙月刊網羅海內外一時之選，內容豐富、格局寬廣，結合文學和地方風土、藝術文化，加深文學縱深，目標在創造一本具有「地方性格」的文學刊物。

總編輯王聰威表示：「我們要讓讀者感受到的，應該像是一間在地的，高雅的、溫馨的，提供獨一無二的『手路菜』餐館。」他特別邀請喜愛文學的讀者與創作者，特別是愛好本土文學、地方文史、旅行文學、報導文學、自然書寫的朋友，透過這次全新改版，一同加入鹽雙的視野，感受截然不同的文學閱讀體驗。

文化局表示，透過文學閱讀，邀請讀者深入理解各地風土；鼓舞文藝創作，向讀者展示各地風土的當下秘密；經由文史傳承，保留風土長久的痕跡與教訓，是鹽雙轉型後的三大使命。

《鹽分地帶文學》雙月刊雜誌販售通路除原有誠品書店、金石堂、三民書局等實體通路外，為提供更多元的閱讀體驗，本期起於博客來、Readmoo、KOBO臺灣樂天等通路也可購買《鹽分地帶文學》電子書。邀請所有愛好風土文學的讀者，一起感受源自南方的甘，品嘗土地生命的鹹。

書寫 臺南 文化局

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