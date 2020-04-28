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安心即時上工放寬首日 新北協助268人派工
中央「安心即時上工計畫」原先條件較嚴格，導致多數民眾無法申請，昨日放寬條件後，新北有288人申請登記，新北勞工局指出，其中268人符合規定，明將進行派工，預計派工人累計874人。
就業服務處長林澤州說，安心即時上工計畫放寬條件為「登記日前1年有勞保或就保紀錄者皆適用」，目前已擴大通知原未符合資格者重新登記，首日符合率高達9成3。
林澤州表示，新北原有的「好來上工」有348名符合資格、已推動291人上工，不過只能做4個月，目前會重新審視上工者身份，若符合放寬後的「安心即時上工計畫」，將會協助轉換資格，最多可做到6個月。
就服處指出，民眾只要到就業服務站進行身分認定，符合資格就能取得公部門時薪工作機會，每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高80小時，每月最多核給工作津貼1萬2640元，每人最長補助6個月。
就服處說，有需要民眾可至三重、板橋、中和、新莊、汐止、淡水、新店就業服務站詢問。
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