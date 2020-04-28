又一座陸橋要消失 土城清水陸橋5月1日封金城路拆除

繼上月拆除三重區自強陸橋後，土城區清水陸橋也將配合清水國小周邊人行道改善工程進行拆除，預計將在5月1日及2日封閉金城路二段部分道路進行施工，提醒民眾行經施工路段請改道行駛，新北市今年預計拆除6座以上陸橋。

新北市工務局養工處表示，清水陸橋拆除作業已在不影響交通情況下，將陸橋頂板拆除，然「大梁及樓梯拆除吊離」工程，預計在5月1日及2日夜間23時至隔日清晨6時，全面封閉金城路二段立德路口至青雲路口。

提醒民眾行經封閉路段可改到至立德路、明德路一段及青雲路通行，其餘拆除及復舊階段則不會占用車道，整體工程將在5月9日前完成，完工後將能釋放更多人行道空間。

除了已拆除的三重區自強陸橋及將拆除的土城區清水陸橋外，板橋國光陸橋、三重和平陸橋、三重國小陸橋及板橋小東門陸橋等使用率較低的陸橋也待拆除。