世界職業安全衛生日 新北漁港5指標確保工安及品管

今天是世界職業安全衛生日，新北市轄內管制的漁港全依照默默守護漁港的新北市漁業處的工程人員，除推動萬里蟹等特色魚產品外，還須嚴守5項工程安全規範， 打造更良好漁港環境。

新北目前轄管28座漁港，海岸線總成約145公里，由於漁港位於海岸線上，因天氣變化關係，漁港結構長期受到沿海風浪侵蝕，其維護或新建等艱辛工作，就需依靠漁業處工程課來規畫及施作。

由於水下工程有潮汐問題，各式工程需考量潮差、水深、機具進場等狀況，也因與大海拚搏，其中工作環境的危險性也較高，職安及工安顯得非常重要。

為此，在施工期間除須有監造及勞安人員現場督管外，漁業處相關人員也會到場督導，確保工程能達到安全無疑、品質如式、造價如度、進度如期、符合環保等5項指標。

更因漁港工程不同於陸地工程，隨著天候狀況不同也常發生詭譎多樣的變化，一旦發生異常狀況就需即刻改正，並配合防汛整備規畫及督導作業，確保勞工安全及工程品質，並預先把風險降到最低。