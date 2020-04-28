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還有未爆彈？ 王浩宇曝柯市府還有第3對、第4對

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
民進黨籍桃園市議員王浩宇說，據說柯市府還有第3對、第4對，最後還酸自己加入民進黨「缺點就是保母制這項福利」，還說希望民進黨可以納入民眾黨這項保母制度。記者張裕珍／攝影
民進黨籍桃園市議員王浩宇說，據說柯市府還有第3對、第4對，最後還酸自己加入民進黨「缺點就是保母制這項福利」，還說希望民進黨可以納入民眾黨這項保母制度。記者張裕珍／攝影

鏡周刊報導台北市長柯文哲愛將、台北農產公司董事長祕書董德堉，與台北市副市長祕書凌婉真過從甚密；民進黨籍桃園市議員王浩宇說，官員與公務員過從甚密，據說柯市府還有第3對、第4對，最後還意有所指地說自己加入民進黨以來感想，「缺點就是沒有保母」，還說希望民進黨可以納入民眾黨這項保母制度。

王浩宇說，先前在蔡宜芳與張益贍爆出不倫戀時，過去就聽說民眾黨的第2對甚至第3對保母，不倫戀甚至曾經在議會被議員提出質詢，但不懂為何第2對雙方已婚有小孩，還這樣不小心被拍到，甚至還有黨政不分的問題，他覺得蠻可惜的。

王浩宇也說，柯文哲曾說公務員不該為政黨服務，但卻屢次被爆料公務員上班時間請假參加民眾黨活動，這是柯自己的公開承諾，但到了第2任卻做不到蠻可惜的。

王浩宇今天出席議會市政總質詢，最後時也公開在議事堂說「加入民進黨的感想就是缺點沒有保母」，暗酸民眾黨的保母文化，王會後說明，民進黨沒有保母文化，但前輩議員都蠻照顧後輩的，「民進黨沒有這種福利，可能要找民眾黨比較快！」

王浩宇也提到，因為議員工作的關係，很多年輕議員其實在感情上處於弱勢，常被女友說不陪伴，也因此先前議會同事蔡永芳在市府人事處質詢時，就建議要邀請像他和彭俊豪一樣的年輕未婚議員參與公務員聯誼，他覺得這個想法很好，可以多交朋友，但「未來結婚後就該專情。」

民進黨 保母 王浩宇

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