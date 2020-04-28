新北建築師公會成立工作隊 自發協助建物防疫健檢

新冠肺炎疫情延燒，新北市建築師公會自發性成立「防疫健檢建築師工作隊」。並與民進黨立委蘇巧慧等人在立法院舉行記者會，宣布將投入協助醫療、公有機構、或一般社區、住家的建築物防疫健檢。

新北市建築師公會理事長洪迪光表示，新北建築師公會也推出「防疫建築診斷表」及「防疫診斷白皮書」，針對醫療、公共建築、社區、公寓、旅館等的公共與獨立空間提出健檢診斷表，包括動線是否分流、室內空間通風、空調是否獨立區隔等。

建築師李滄涵也提到，現有公寓大廈常見的防疫漏洞，包括上下層共同管道間沒有完全密閉，造成迴風或廢氣、細菌漫遊；還有汙排水管缐設置的排氣管，也常因配管不當造成氣流逆流至室內；馬桶、浴缸、臉盆、廚房洗槽或地板排水口的存水彎，也應正確配置才不會造成防疫漏洞。

洪迪光說，建築物的防疫檢討重點，還是要從各建築、大樓的平面圖、空間區畫圖、天花隔間區畫等，檢討通風及空調設計的適宜性，並避免封閉或空間、受汙染空氣有傳播流通的可能性。

洪迪光表示，以許多都會型社區為例，社區常有集中圍塑中庭設計，樓梯間、電梯間也成為社區住戶最常碰面的地方，所以檢討社區的建築防疫，應著重社區通道、注意分散人流，也要加強樓梯、電梯、梯廳內外通風的重要性，為避免感染，這些地點也要保持經常性清潔消毒。