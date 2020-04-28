五一連假逼近 新北觀旅局再增設即時監錄器控人潮

五一連假逼近，新北市觀光旅遊局在已經設置即時影像的5處主要風景區增設鏡頭，並連結交通部1968系統，提供民眾出遊前選擇景點參考，避免人潮過度聚集。觀旅局也會照先前人車管制措施，必要時限制進入，情況嚴重時依市長侯友宜要求，封閉景點禁止進入。

即將來臨的五一連假，是磐石艦官兵傳出感染新型冠狀病毒肺炎後的首次3天連假，也是這波疫情是否擴散的關鍵期，新北市府依然嚴陣以待，希望防疫不要出現破口，將持續管控風景區人車潮。

觀旅局先前已經在九份、猴峒、碧潭、烏來和十分5處景點布置即時影像監錄系統，每處景點提供2個鏡頭，供遊客了解是否出現人潮，決定該不該前往旅遊，近日觀旅局增設鏡頭，更小範圍呈現讓風景區內的人潮狀況，增加到10支左右，提供更多選擇。

觀旅局表示，市府希望觀光景點有人潮，但前提是要保持社交距離，也要戴口罩自我防護。五一連假將是磐石艦疫情發展的關鍵期，一旦度過，新北市內的密閉場館都可能研議陸續開放，讓市民生活朝恢復正常再邁進一步。