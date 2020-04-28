關渡自然公園加強防疫 即日起入園採實名制
台北市政府日前宣布，從今天起市立圖書館、市立動物園啟動實名制；北市府動保處表示，關渡自然公園也採實名制登記，民眾須於入口處填寫基本資料後，才能入園。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未緩，北市府教育局日前表示，為防範肺炎疫情，28日起進入市立圖書館、市立動物園啟動實名制，市民採紙本登記或刷卡方式記錄。
不僅圖書館、動物園採實名制外，北市府動物保護處今天發布新聞稿指出，肺炎疫情未降溫，為防範疫情擴散，配合中央流行疫情指揮中心調查需求，前往關渡自然公園入園參觀訪客，即日起採實名制登記入園，須先在入口處填寫姓名、電話等基本聯絡資料後，才能入園。
動保處表示，關渡自然公園園區工作人員也會每天監控體溫、全程戴口罩，園區的自然中心是室內空間，內部景觀區座位會維持室內社交安全距離，桌椅間隔1.5公尺，並提供酒精噴劑供手部消毒，維護參觀遊客安全。
動保處指出，因應疫情防疫措施，呼籲遊客全面配合，此外，遊客在保育及了解野生動物時，仍應注意自身健康，有身體不適或出現發燒或急性呼吸道症狀，可打免付費防疫專線1922尋求建議。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言