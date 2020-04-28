關渡自然公園加強防疫 即日起入園採實名制

台北市政府日前宣布，從今天起市立圖書館、市立動物園啟動實名制；北市府動保處表示，關渡自然公園也採實名制登記，民眾須於入口處填寫基本資料後，才能入園。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未緩，北市府教育局日前表示，為防範肺炎疫情，28日起進入市立圖書館、市立動物園啟動實名制，市民採紙本登記或刷卡方式記錄。

不僅圖書館、動物園採實名制外，北市府動物保護處今天發布新聞稿指出，肺炎疫情未降溫，為防範疫情擴散，配合中央流行疫情指揮中心調查需求，前往關渡自然公園入園參觀訪客，即日起採實名制登記入園，須先在入口處填寫姓名、電話等基本聯絡資料後，才能入園。

動保處表示，關渡自然公園園區工作人員也會每天監控體溫、全程戴口罩，園區的自然中心是室內空間，內部景觀區座位會維持室內社交安全距離，桌椅間隔1.5公尺，並提供酒精噴劑供手部消毒，維護參觀遊客安全。

動保處指出，因應疫情防疫措施，呼籲遊客全面配合，此外，遊客在保育及了解野生動物時，仍應注意自身健康，有身體不適或出現發燒或急性呼吸道症狀，可打免付費防疫專線1922尋求建議。