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傳男女秘書過從甚密 北市府：私領域不干涉

中央社 / 台北27日電
鏡周刊今天再度爆料，指台北市長柯文哲(右)另名愛將、北農董事長秘書董德堉與北市府副市長蔡炳坤秘書凌婉真親密互動，疑柯愛將再爆不倫戀。本報資料照片
鏡周刊今天再度爆料，指台北市長柯文哲(右)另名愛將、北農董事長秘書董德堉與北市府副市長蔡炳坤秘書凌婉真親密互動，疑柯愛將再爆不倫戀。本報資料照片

媒體報導，北農董事長祕書董德堉與台北市副市長蔡炳坤祕書凌婉真過從甚密。北市府今天表示，涉員工私領域交友，不予干涉；蔡炳坤說，單身交往屬私領域，尊重不過問。

鏡週刊報導提及，連續多天直擊董德堉與凌婉真過從甚密，2人行程包括到陽明山吃桶仔雞及到烏來泡湯，已婚的2人之前常利用台灣民眾黨活動在外過夜、約會，黨內同志還以為他們是情侶。

對此，台北市副發言人戴于文今天指出，有關媒體報導市府員工私領域，此事涉及員工個人私領域交友空間，不予干涉。

蔡炳坤表示，他第一時間有詢問凌婉真，得到答覆是凌婉真與董德堉現階段都是單身，既然沒婚姻約束，單身交往屬私領域，不會過問，給予尊重。

蔡炳坤說，凌婉真3月初到他辦公室擔任秘書，上下班正常、交辦事情也積極處理，工作沒問題，事情曝光後，凌婉真仍照常上班，一切看起來很自然。

台北農產公司董事長黃向羣接受電話訪問時表示，董德堉已進入北農服務一段時間，工作態度沒問題，出勤都有依公司規定，董德堉擔任他的秘書期間，處理相關業務都很積極，因屬於私領域事務，他不會多過問，且未影響到公司形象，一切尊重董德堉。

凌婉真接受電訪時說，兩人之間為正常男女交往，希望不要浪費公共資源關注私領域議題，外界不用放大檢視，此外，媒體向她查證時，僅詢問關於是否有跟友人聚餐、遊玩，未提相關細節。

北農 北市

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