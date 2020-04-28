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關渡自然公園加強防疫 即日起入園採實名制

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
新冠疫情未解，為加強防疫，台北市動保處今天宣布，關渡自然公園入園參觀訪客，將採「實名制」登記入園。圖／台北市動保處提供
新冠疫情未解，為加強防疫，台北市動保處今天宣布，關渡自然公園入園參觀訪客，將採「實名制」登記入園。圖／台北市動保處提供

新冠疫情未解，為加強防疫，台北市動保處今天宣布，關渡自然公園入園參觀訪客，將採「實名制」登記入園，民眾須先於入口處填寫姓名、電話等基本聯絡資料後，才能入園，即日起實施。

關渡自然公園管理處表示，近期新冠肺炎疫情仍未降溫，為防範疫情擴散並掌握資訊，以利未來配合中央流行疫情指揮中心調查需求，除入園採實名制外，園區工作人員也會每天監控體溫、全程配戴口罩

另外，園區內的自然中心是唯一室內空間，在景觀區座位為維持室內社交安全距離，將休憩桌椅間隔1.5公尺，並提供酒精噴劑供手部消毒，以維護參觀遊客的安全。

台北市動保處呼籲，因應疫情的防疫措施需要全民配合，在保育及了解野生動物之餘，民眾對自身健康管理仍需持續注意，連假期間若曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，儘量避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩。

疫情 口罩 健康管理

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