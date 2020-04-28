關渡自然公園加強防疫 即日起入園採實名制

台北市陽明山保變住6之6開發案遭質疑有土方超挖、草率通過水保計畫等爭議。綠色消費者基金會、草山生態文史聯盟、蠻野心足生態協會等公民團體，昨天再針對陽明山保變住6之6開發案，向柯市府提出「公民告知函」，準備再對台北市政府提出公民訴訟。這也是環保史上歷時最久，耗費資源最大的的公民訴訟案件。

2020-04-28 00:03