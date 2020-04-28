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父為外交官擁口筆譯專長 役男成新北兵推幕後英雄

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市民政局替代役男徐健恩利用自身專業，協助新北翻譯各國防疫管制措施文件。圖／新北市民政局提供
新北市民政局替代役男徐健恩利用自身專業，協助新北翻譯各國防疫管制措施文件。圖／新北市民政局提供

新北市日前參考國內外疫情發展與管制措施舉辦「擴大管制兵棋推演」，除了各局處通力合作外，新北市民政局替代役男、大學主修口筆譯的徐健恩，也利用自身專業以優異英文能力翻譯各國管制措施文件，成為兵推重要參考資訊。

父親為外交官的徐健恩，從小跟隨父母親於德國生活、學習多國語言，回國後就讀台北大學外語系，主修口筆譯，並參加校內模擬聯合國（簡稱MUN）活躍於社團。

取得學士學位後，研究所還跨考醫療領域，攻讀語言治療及聽力學、在美國南加大醫學語言治療及泰國助聽器公司實習，並在義大利進修語言治療課程。

徐健恩表示，在父親影響下，從小就耳濡目染培養國際事務涵養，擅長與不同文化背景的人溝通，也透過閱讀金融時報、紐約時報國際版、彭博社、路透社等，並加入模擬聯合國社團，來訓練溝通談判技巧、培養問題解決能力，並培養批判思考及創造力。

徐說，民政局長柯慶忠留學美國，英文也非常流利，但分身乏術才由他進行翻譯工作，在服役期間協助翻譯國外防疫措施，不僅為防疫貢獻一分心力，也從中獲得許多經驗和收穫，也奠定退伍後想從事國際事務的基礎。

柯慶忠表示，新北兵推參考各國管制措施，其中文件裡有許多專有名詞，該如何定義及界定範圍須斟酌，所幸徐健恩優異語文能力的協助，讓他們能從容部署、隨時更新資訊。

也因徐曾長期居住在德國，深受德國人處事嚴謹及遵守法治的影響，讓他比同齡役男更加穩重成熟，服役期間不僅協助翻譯工作，還開設替代役男讀書會、教授英文會話及模擬英文面試，幫役男們儲備踏入職場的能量。

新北市民政局替代役男徐健恩利用自身專業，協助新北翻譯各國防疫管制措施文件。圖／新北市民政局提供
新北市民政局替代役男徐健恩利用自身專業，協助新北翻譯各國防疫管制措施文件。圖／新北市民政局提供
新北市民政局替代役男徐健恩利用自身專業，協助新北翻譯各國防疫管制措施文件。圖／新北市民政局提供
新北市民政局替代役男徐健恩利用自身專業，協助新北翻譯各國防疫管制措施文件。圖／新北市民政局提供

替代役男 語言

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