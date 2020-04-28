貸款補貼成功率低 新北經發局建議加速、放寬條件

新北市府今早召開新冠肺炎防疫會議，經發局提出紓困建議，針對企業貸款及補貼、自營業者補貼，及小規模營業人簡易貸款3項，希望放寬限制，並加速核准放貸。

經發局表示，新北市企業安心辦紓困專線諮詢中，「以79％有資金需求最多，但只有16％能如期取得貸款補助」。有貸款需求企業150家、企業薪資及營運資金補助需求48家、自營業者資金補貼需求54家，勞工貸款需求8位。

民眾反映，希望放寬企業貸款及補貼申請門檻，目前企業薪資補貼須證明營業額減少50%以上，新北市經發局建議中央申請資格調降，也加速「融資診斷服務證明書」審核時間。

此外，也建議放寬自營業者補貼申請門檻，目前自營者「一半以上無法得到補助」。自營業者補助申請條件須加入職業公會、投保薪資低於2萬4千元（約為最低薪資），且前年未達綜所稅課稅標準，沒有固定雇主的自營業者，如個人工作室、攤商、清潔打掃無法得到補助。

另，小規模營業人簡易貸款申請程序混亂且複雜，銀行分行表示，未接獲總行公文無法承辦專案，依金管會規定該專案以銀行信用評分表（70分以上）代替企業財務報表，實務上仍有銀行要求民眾提出財務報表、抵押品等相關證明文件。且件後審核超過1周仍無法核貸。