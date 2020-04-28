錢櫃火警 北市消：擬修訂火災預防自治條例

台北市錢櫃KTV林森店火警釀5死，北市議員要消防局應告知業者設火災受信總機遠端連線等系統。北市消防局今天說，會與中央協調，初步擬先修訂「台北市火災預防自治條例」。

台北市錢櫃KTV林森店26日上午發生火警，因排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等消防設備全關閉，民眾逃生不及，造成5死。

國民黨台北市議員羅智強、游淑慧、徐巧芯及新黨議員侯漢廷今天召開記者會。游淑慧提及，錢櫃KTV林森店發生火警後，北市府檢查其他分店，仍有4間消防安全設備及防火管理違規，市府加重處分業者並要求停業。

她說，消防局應要求業者設火災受信總機遠端連線機制，若總機遭關閉或故障，才可監控，且業者應裝119火災通報裝置，若發生火災，才能自動通報消防機關。

徐巧芯表示，接獲某間KTV前員工爆料，業者因消費者有抽菸習慣，會先關火災警報器，要求消防局應跟市府其他單位做好橫向聯繫，加強查察。羅智強則說市府應釐清後續責任，若是人為因素關警報器，市府不應寬貸業者。

出席記者會的北市府消防局副局長畢幼明說，議員建議涉及消防署規定，會跟中央反映，未來會與其他市府單位做好橫向聯繫，目前初步擬修改「台北市火災預防自治條例」，不排除提高罰則，但仍須經市府討論。

他指出，4月22日曾針對此場所公安聯合稽查，其他單位未把結果上傳至系統，市長柯文哲得知後很生氣，要求相關單位檢討。

媒體詢問，柯文哲日前受訪時，被問及錢櫃KTV火警，提及「他上班時間，比大多數縣市首長還多」。游淑慧說，上班時間跟城市治理無關，若台北市政沒問題，誰管柯文哲行蹤，柯文哲不應以「上班時間」卸責。