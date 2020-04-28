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新北8天零確診 五一連假後視疫情調整防疫作為

中央社 / 新北28日電

新北市長侯友宜今天表示，由於新北連續8天零確診，疫情舒緩，但五一連假的防疫仍要全面備戰，等五一連假後再視疫情狀況，適度調整防疫作為，減少防疫和生活間的干擾。

新北市長侯友宜今天續召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第48次應變會議」檢視全市針對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID－19）的防疫作為進行檢視。

侯友宜會後接受媒體聯訪表示，新北已連續8天零確診，顯示全國疫情已有舒緩，但面對五一連假時有很多景點、老街、市場及步道可能造成群聚感染的風險，防疫仍不能因零確診而鬆懈，仍要全面備戰。

他表示，全球化的疫情仍和台灣有緊密關係，市府已討論過當疫情穩定時下一階段的課題，也就是要等到五一連假後視疫情狀況進行適度調整。下階段要調整民眾生活步調，讓防疫和生活間不受嚴重干擾。

他談到台北市KTV大火時表示，KTV公安不合格時會先貼紅單警告，但若不改善就會斷水斷電、勒令停業，就算改善檢查過了仍會隨時抽查臨檢。

他強調，公安是沒有休息的時刻，應隨時備戰，他要求相關單位到封閉場所進行臨檢盤查等公務行程時，也可拍照錄影蒐證，以提供公安小組參考，不必等到公安檢查，隨時可對有公安疑慮的地方都可以做錄影蒐證。

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