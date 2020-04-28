4度蛇出沒嚇壞社區住戶！里長為民抓蛇化危機

台中市太平區福隆里長黃楷能今天說，天氣漸熱，太平區福隆里東方大鎮社區因鄰近山區，今年已4度「蛇出沒」，嚇壞住戶，目前捉蛇業務是由市府農業局委託民間業者負責，不過業者據報再趕來往往要花費1、2個小時，緩不濟急，昨天下午他獲報與助理到場，會同住戶順利補捉，順利解除一場危機。

不少里民對於里長「為民抓蛇」的義舉，讚「為民除害」、「太猛了」，黃楷能說，為維護鄉親住家安全，是里長應該做的事情，至於先後捕獲的4條蛇都已經放生，他也宣導住戶不要在自家的庭院堆積雜物，避免吸引爬蟲類動物出入，確保社區安全。

黃楷能指出，今年東方大鎮社區已經傳出4條蛇隻竄入事件，分別是1條長190公分的臭青母，以及3條錦蛇，他獲報與助理到場，會同住戶一起搜尋、補捉，其中3條蛇被他們合力制伏，1條由居民自行捕獲，目前捉蛇業務是由市府農業局委託民間業者負責，不過業者據報再趕來往往要花費1、2個小時，緩不濟急，都由他與助理先前往協助處理，必要時聯絡當地消防局派員協助。