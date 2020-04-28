北宜公路區間測速 新北：未來整條都有

新北市警局自2019在北宜公路進行區間測速，實施路段至今未發生死亡車禍，新北市長侯友宜說，區間測速有一定成效，北宜實施路段要再延長。市警局交通警察大隊長鄭永裕說，預計10月底建置到新北、宜蘭交界處，且宜蘭縣也願意建置宜蘭路段的區間測速。

新北市目前在萬里隧道、北宜公路、台64線快速道路、新店環河路實施區間測速，月平均事故萬里隧道從1萬5363件降低至787件、北宜公路從7018件降低至43件、台64線快速道路從7884件降低至41，新店環河路2493件降低至171件。

不過先前台61西濱彰化段區間測速卻出包撤單，侯友宜說，區間測速有一定成效，該建置就要花錢建置，但是一定要精準去做複檢，避免造成民眾困擾，尤其北宜公路區經常有重機車呼嘯而過，要求延長區間測速的路段。

鄭永裕表示，北宜公路區間測速目前為19.2到23.2公里處，將延伸至56公里的新北、宜蘭交界處，已規劃7處桿位，預計今年10月底會實施全段分區測速，其中還會增設2處噪音偵測。

鄭永裕指出，宜蘭縣也預計在北宜公路宜蘭段增設區間測速，未來整條北宜公路都會實施，且會在區間測速實施前端，都會有明確告示，提醒後希望駕駛人能夠以平均速度通過路段，相對事故就會減少。

至於設備準確度，鄭永裕說，所有設備都與國家時間與頻率標準實驗室進行即時對時，每分鐘線上有對時功能，確定沒有問題才會舉發，中間有差異就會把案件排除。