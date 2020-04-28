內湖路康寧路今早回堵 十分鐘路程塞半小時以上

北市內湖區康寧路從東湖到民權路區段雙向，今早8點多出現塞車、車流嚴重回堵情況，讓不少通勤族、通學族抱怨「搭公車塞了30分鐘還在塞」、「十分鐘的車程塞了半小時」；對此，北市交控中心表示，早上因國道一號南下15.5公里處發生事故，導致東湖交流道上不去而塞車。

有民眾因塞車覺得納悶，上網抱怨東湖到葫州一帶平常根本不會塞車，今天塞得跟什麼一樣，十分鐘的車程塞了半小時，還以為哪出車禍，卻沒發現路上有事故，沿路交警卻多不少；也有網友說「我塞了半小時以上」、「往南湖橋的方向也是塞爆」、「在公車上塞車中」、「從捷運葫洲站到東湖站，搭公車塞了30分鐘還在塞」等。

對此，北市交通警察大隊表示，據了解，國一南下事故已排除，車流逐漸紓解，平面道路已派3名警力加強疏導，車流已逐漸疏緩正常。