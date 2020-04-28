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新北商圈振興補助 6商圈各獲30萬

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
新北推商圈振興補助計畫，共6個商圈各獲得最高30萬元的補助款，圖為鶯歌商圈去年舉辦鶯歌嘉年華活動。圖 / 新北市經發局提供
新北推商圈振興補助計畫，共6個商圈各獲得最高30萬元的補助款，圖為鶯歌商圈去年舉辦鶯歌嘉年華活動。圖 / 新北市經發局提供

新冠肺炎疫情衝擊，各地商圈人潮銳減，新北市經發局日前推出「活絡新北市商圈振興補助計畫」，透過商圈自主提案，結合防疫與科技，融入在地特色推出活動，經審查後，共有6個商圈各獲得最高30萬元的補助款，其餘申請商圈也均獲補助，將依提案完整性決定補助額度。

經發局長何怡明表示，振興補助計畫審查標準包括內容可行性、合理性與創意性，最高可獲得30萬元補助款，自公告起到4月22日截止，共20個商圈提案申請。各商圈除有融合在地特色及名產的活動，也推出防疫布口罩、隨身洗手皂等商品，多個商圈也推出電商平台或行動支付優惠等活動。

經發局表示，本次提案計畫因疫情影響，7月前以網路活動為主，7月後才可舉辦實體戶外活動，其中獲得最高補助30萬元的商圈有：深坑商圈觀光發展協會、瑞芳區形象商圈推展協會、板橋區商圈景觀發展協會、鶯歌區陶瓷藝術發展協會、石碇觀光發展協會、蘆洲區商圈繁榮促進會等6名。其餘商圈計畫以完整性來決定補助額度，經過評估後全數申請商圈均獲得補助。

以深坑商圈為例，結合在地特產舉辦體驗活動，並大力推動行動支付消費優惠；瑞芳商圈則提供商圈蛋黃區給店家作為第2店面，以區中有區的方式，讓遊客能夠體驗不同特色店家，提升能見度，也兼顧整體商圈未來發展性。

疫情 瑞芳

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