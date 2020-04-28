議員批安養機構虐老 北市社會局調查尚難認定
台北市議會今天召開民政委員會，議員李慶元指出，兆如老人安養護中心虐待老人、社會局處理消極；社會局則表示，調查尚難認定違規，會持續監督。
無黨籍議員李慶元表示，台北市立兆如老人安養護中心爆出虐老案件，讓長輩半夜在會客室吹風，家屬要求調閱監視器卻被院方以「沒裝攝影機」打回票；此外社會局多次發文要求說明也未果。
社會局則表示，1月14日接獲通報後隨即調查，訪談住民、家屬與工作人員，並召開護理、醫療、社工及法學各領域專家組成之調查小組會議，經查相關事證後發現尚難認定違反老人福利法。
社會局表示已要求兆如改善機構內成人保護案件處理流程及機制，包括持續督導照服員、保護案件處理機制應積極提供長者保護措施、加強建立家屬溝通管道及機制等，兆如已提報改善計畫，社會局也將持續不定期抽查改善情形。
李慶元要求兆如院長赴議會報告，並指出當時社會局說院長已有辭意，但後來也沒辭職。社會局回應，沒有多問院長留任的原因。
後經主席決定，社會局原定工作報告延至5月11日，兆如院長需列席。
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