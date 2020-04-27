歡唱慶生成忌日 弟弟懊悔哭說「姊姊本來有找他去」

台北市林森錢櫃火警女死者周雨喬昨天36歲生日，其實周的弟弟原本也要參加慶生，卻因故沒有前往，新北市長侯友宜今前往慰問時，周的弟弟哭著說，因為他沒有去就沒機會救到姊姊，不僅沒有慶生也沒救到姊姊，真的很懊悔。

侯友宜今板橋殯儀館慰問錢櫃KTV罹難家屬，先致贈3名罹難者的家屬各一萬元慰問金，也允諾會全力協助家屬善後及求償法律協助，新北的3名罹難者分別是周雨喬、林子晨、曾冠騰。

周雨喬的弟弟今見到侯友宜不禁悲從中來，他說，姊姊的慶生有邀約他前往，但後來自己沒有去，姊姊卻遇到火災他無法救到姊姊，沒見到姊姊最後一面很難過。

錢櫃KTV員工林子晨的妻子也不住的悲傷啜泣，侯友宜安慰的說，孩子已經沒有了爸爸，不能再沒有媽媽，妳一定要堅強起來。林的家屬也說，希望能協助查明火災真相。

新北社會局長張錦麗說，3名罹難者均先致贈1萬元慰問金，39名傷者扣除自行返家休息者，餘26名將由各社福中心社工慰問並致贈5千元慰問金。至於罹難者，將依全國一致的災害救助核發要點，協調事發地點台北市政府社會局核發。