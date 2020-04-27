快訊

持大麻被逮 藝人謝和弦今送台北看守所勒戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高速公路「1968」App景點管控不精準？ 侯友宜：還是靠自己

聯合報 / 記者王敏旭胡瑞玲／新北即時報導
面對即將到來的五一連假，交通部推出升級版的「高速公路1968」APP。記者胡瑞玲／攝影
面對即將到來的五一連假，交通部推出升級版的「高速公路1968」APP。記者胡瑞玲／攝影

面對即將到來的五一連假，交通部推出升級版的「高速公路1968」APP，但卻遭到台南市長黃偉哲重批，新北立委洪孟楷也質疑精準度有落差應改進，而新北市長侯友宜則表示，這只是輔助工具，「還是要靠自己啦！」

為更精確的掌握人潮與車流，交通部與疫情指揮中心合作，透過中華電信的大數據，整合全國234個景點的人潮資訊，提醒遊客景區的人潮狀況。

然黃偉哲批評，管制的234的景點中屬台南市最多，善化夜市竟然也納入，質疑「善化夜市的人潮有可能比台北的寧夏夜市多嗎？」

洪孟楷也表示，中華電信使用者在中南部僅占三成，恐需要配套，且APP精準度疑似有落差需要改進。

針對升級版的「高速公路1968」APP，侯友宜則表示，人潮管控責任還是在地方首長，中央只是以輔助性的方式來協助。

「靠自己啦！」侯說，中華電信可提供近4成座標，讓地方首長可以透過座標顯示有多少中華電信用戶在裡面，並去推算預估人潮量，隨時啟動管制，並通知公所及相關人員做好防疫措施。

新北觀光風景地點、老街以及登山步道，該管控的地方都已要求相關業務單位隨時監控，或是請各地方區長及相關行政人員隨時在人潮多的時間點到現場視察，讓地方首長隨時掌控狀況。

目前新北已盤點約70個地方進行管控，侯說，越多管控地點，市府責任越重大，但對疫情就能更加嚴謹，並更加落實防疫作業。

侯說，1968只不過是輔助工具，對地方首長來說可能落差會比較大，但最重要還是靠自己。

夜市 侯友宜

延伸閱讀

【重磅快評】防疫「逆時中」 換來黃偉哲的舊恨加新仇？

侯友宜慰問KTV大火新北罹難者家屬

影／「無關防疫」 侯友宜：公安要守好

黃偉哲視察孔廟修復工程 盼做雨季防護

相關新聞

議員爆北市府5天前就知錢櫃施工 官員一度語塞

台北市錢櫃林森分店，昨天發生重大火災，初步調查，指業者為了施工，關閉消防設備，才造成多人傷亡，台北市長柯文哲今天上午親上...

錢櫃火災傳練台生狂call北市府 3局處「沒接到」

台北市錢櫃林森店火災事故，據傳錢櫃董事長練台生狂call北市府，北市消防局、警察局、建築管理工程處3單位皆回應「沒接到」...

KTV禁菸仍煙霧瀰漫 業者動態違規難約束

錢櫃林森店火災事故釀5死、50多傷，北市消防局證實錢櫃室內消防栓設備、灑水與排煙設備、警報器遭關閉，民眾逃生不及。然而，...

高速公路「1968」App景點管控不精準？ 侯友宜：還是靠自己

面對即將到來的五一連假，交通部推出升級版的「高速公路1968」APP，但卻遭到台南市長黃偉哲重批，新北立委洪孟楷也質疑精...

瑞芳金光路寬窄不一 會車難要設避車彎

瑞芳區瓜山里金光路，為不少遊客前來金瓜石、黃金博物館的通行要道，但當初道路因地形限制而設計有寬有窄，導致只容一車經過的路段，容易造成會車困難或擦撞危險，今(27)日市議員林裔綺服務處會勘，要求黃金博物館前的路段增加避車彎，保障民眾用路安全。

放學人車亂象太危險 長安國小增接送休憩區

汐止區長安國小有五百位學生，有國小學童也有幼兒園，一到放學時間，門口就會聚集許多家長準備接送小孩，造成交通亂象，人車擠在一塊也危險，新北市議員張錦豪今(27)日就到學校了解，將以建議款協助學校，利用閒置空間，規劃家長接送區，並且增加遊憩功能，預計新學期可以完工。

金字碑古道坍方不通 要另闢不厭亭山稜線

金字碑古道是早期串聯新北市瑞芳與雙溪區的要道，也是登山客喜愛探訪的熱門景點。由於上週大雨不斷，導致雙溪端的古道口坍方，基石因此被破壞，難以原地修復，新北市觀旅局規劃另一條通往不厭亭的山稜步道，作為替代道路通往102市道。

日治器材還再用！三貂嶺車站傳承「路牌閉塞器」

新北市瑞芳三貂嶺火車站，是平溪線與宜蘭線的分水嶺，不僅是全台少數公路無法到達的車站，因為從三貂嶺站起始的平溪線鐵道為單軌，從日治時期以來使用「電氣路牌閉塞器」，也傳承了火車到站時有趣的路牌交接，是遊客到訪時不能錯過的特殊景象。

雙北市攜手讓雷公蛙回家 磺口農場進行野放

雷公蛙學名臺北赤蛙，被列為保育類二級珍貴稀有的野生動物，為了要復育雷公蛙，新北市政府農業局與臺北市立動物園共同合作，在「拯救世界瀕危青蛙日」來到石門區出磺口農場棲地進行野放，飼養盒一開雷公蛙一一跳入水，開啟真正的野外生涯。

終於可申請產業類移工 新北首日15件

中央自3月27日起宣布外籍移工入境需居家檢疫，社福類移工統一入住政府安排的集中檢疫場所，產業類須由雇主提供場所，但遲遲未...

新北國小教甄首招雙語師資 須過全民英檢中高級

新北市教育局今日公告國小教師甄選簡章，今年首度甄選具雙語教學專長的國小師資，招考類科包含自然科及美術科，應試者須具備專長...

影／金錢豹遭令停業 員工受不了問「工作權在哪？」

因為一名酒店女公關確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心在12日下令，全台的酒店、舞廳及有男女陪伺的視聽業從該日起無限期停業...

熱門新聞

錢櫃火災傳練台生狂call北市府 3局處「沒接到」

議員爆北市府5天前就知錢櫃施工 官員一度語塞

基拓寬山路議員被偵訊、商業聞人涉訟 低調公告通車

綠美橋紅變藍白惹議 南投縣府要花300萬恢復原貌

台61線區間測速廠商鬧烏龍 設備不須經國家檢驗受質疑

防護衣國家隊缺工 鄭文燦：報告總統防疫阿嬤超認真

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。