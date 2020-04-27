高速公路「1968」App景點管控不精準？ 侯友宜：還是靠自己

面對即將到來的五一連假，交通部推出升級版的「高速公路1968」APP，但卻遭到台南市長黃偉哲重批，新北立委洪孟楷也質疑精準度有落差應改進，而新北市長侯友宜則表示，這只是輔助工具，「還是要靠自己啦！」

為更精確的掌握人潮與車流，交通部與疫情指揮中心合作，透過中華電信的大數據，整合全國234個景點的人潮資訊，提醒遊客景區的人潮狀況。

然黃偉哲批評，管制的234的景點中屬台南市最多，善化夜市竟然也納入，質疑「善化夜市的人潮有可能比台北的寧夏夜市多嗎？」

洪孟楷也表示，中華電信使用者在中南部僅占三成，恐需要配套，且APP精準度疑似有落差需要改進。

針對升級版的「高速公路1968」APP，侯友宜則表示，人潮管控責任還是在地方首長，中央只是以輔助性的方式來協助。

「靠自己啦！」侯說，中華電信可提供近4成座標，讓地方首長可以透過座標顯示有多少中華電信用戶在裡面，並去推算預估人潮量，隨時啟動管制，並通知公所及相關人員做好防疫措施。

新北觀光風景地點、老街以及登山步道，該管控的地方都已要求相關業務單位隨時監控，或是請各地方區長及相關行政人員隨時在人潮多的時間點到現場視察，讓地方首長隨時掌控狀況。

目前新北已盤點約70個地方進行管控，侯說，越多管控地點，市府責任越重大，但對疫情就能更加嚴謹，並更加落實防疫作業。

侯說，1968只不過是輔助工具，對地方首長來說可能落差會比較大，但最重要還是靠自己。