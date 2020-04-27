北市府曾3度稽查錢櫃林森店 議員質疑成效

北市錢櫃KTV林森店昨天大火釀5死，台北市議會藍綠議員今天皆針對此事向消防局與建管處提出質疑，指北市府多次稽查事發場所，卻未發現業者施工違規，有失監管職責。

北市府各局處過去一個半月共有3度對錢櫃林森店稽查，包括3月6日的定期聯合稽查、3月30日的定期消防安檢及4月22日的府級公共安全檢查，而3次結果皆合格。

建管處長張明森表示，錢櫃林森店的施工申請於今年1月17日核准通過，內容包括增設兩台無障礙升降機，但錢櫃當時未提報施工中消防防護計畫。消防局副局長畢幼明補充說，這計畫應由業者主動提出。

民進黨議員吳沛憶公布北市府近期對錢櫃林森店3次稽查資料，質疑建管處4月22日到場做府級公共安全檢查，並在檢查表上勾選現場「涉及室內裝修」，消防局未追查業者有無提報施工消防防護計畫，有所疏漏，要求再檢討稽查項目。

國民黨議員陳重文同樣質疑稽查效用不大，他表示，業者面對定期稽查早有備而來，面對臨時稽查的動態違規情形，市府只會要求限期改善，建議北市府加強處罰力道與檢查頻率，對人流量多的要進行把關。

而國民黨議員應曉薇要求，北市府必須在3天內協助受害者成立自救會，向錢櫃求償理賠，並希望北市府對錢櫃等業者嚴格稽查。

她詢問，錢櫃董事長練台生是否有為錢櫃營業一事急叩北市府，畢幼明、張明森及中山分局長楊哲昌皆回答，沒有接到來電。