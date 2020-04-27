雙北市攜手讓雷公蛙回家 磺口農場進行野放

雷公蛙學名臺北赤蛙，被列為保育類二級珍貴稀有的野生動物，為了要復育雷公蛙，新北市政府農業局與臺北市立動物園共同合作，在「拯救世界瀕危青蛙日」來到石門區出磺口農場棲地進行野放，飼養盒一開雷公蛙一一跳入水，開啟真正的野外生涯。

新北市府農業局簡任技正洪勝雄表示，因為耕地環境的改變，除草劑、化肥與農藥的使用，讓雷公蛙逐漸稀少，只剩下石門區阿里磅農場有零星的族群，於是105年開始雙北共同攜手，取得阿里磅農場雷公蛙由台北市立動物園育種，如今培育成功，帶著400隻雷公蛙成蛙來野放，在靠近原始棲地的阿里磅農場附近尋找適合的場域，在三芝、石門各放200隻，希望這群雷公蛙能夠回到原始生態，繁衍、永續。

新北市立動物園長劉世芬說，為了要讓這群雷公蛙們能夠適應野外環境生存永續，動物園團隊不只在園區裡復育雷公蛙，也攜手新北市府農業局尋找適合雷公蛙的野外棲地，終於找到這片友善的田園濕地，親手野放時帶著放手讓孩子去飛翔的心情，給予這群嬌蛙們滿滿的祝福，期許他們回到原始生態棲地中，可以適應並代代繁衍下去。

出磺口農場陳國志表示，一直以來農場除了友善耕地，生態保育也是重要的目標之一，很歡迎這群嬌客雷公蛙的加入，為完整生態再拼上一塊拼圖，此外也表示，給予雷公蛙最大的照顧，就是要保持耕地、棲地的原始狀態。

這次雙北攜手野放雷公蛙，分別在三芝與石門棲地各別野放兩百隻，從蛙群們跳出飼養箱的那一刻，就要自己野外覓食，後續市府也會持續進行蛙類與環境生態監測，透過生態保育與友善農業的結合，讓雷公蛙成為生態友善農業的代言，開啟雙北雷公蛙復育新里程碑。