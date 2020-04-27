日治器材還再用！三貂嶺車站傳承「路牌閉塞器」

新北市瑞芳三貂嶺火車站，是平溪線與宜蘭線的分水嶺，不僅是全台少數公路無法到達的車站，因為從三貂嶺站起始的平溪線鐵道為單軌，從日治時期以來使用「電氣路牌閉塞器」，也傳承了火車到站時有趣的路牌交接，是遊客到訪時不能錯過的特殊景象。

三貂嶺火車站位在瑞芳區碩仁里，不僅沒有馬路可以到達，民眾走在鐵軌旁人行道可欣賞到鐵道橋樑橫跨基隆河景及礦業聚落，也是一大特色，火車站體內除了有鐵軌微彎而讓火車傾斜的景觀外，辦公室內留存著北台灣唯一保存並仍在使用的「電氣路牌閉塞器」，相當珍貴。

三貂嶺火車站站長江文筆表示，當初日本人透過路牌的閉塞，確保平溪線火車的單軌鐵道，不會有兩台車同時進跟出，也就此至今仍留下車站內交換路牌的規定，每當列車往返三貂嶺與十分車站，站員便得來到司機門窗邊接應路牌，透過閉塞器的存放鎖入，保障旅客安全。

碩仁里長林富萬表示，雖然電氣路牌閉塞器是應用在資訊無法立刻傳遞的舊時代，現在用起來仍不失確保安全功能，也成為三貂嶺與十分車站之間互通的一大特色，鐵道迷如果想了解這個日治時期留下來的有趣物件，可以向站員詢問參觀，一飽眼福。