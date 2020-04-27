金字碑古道坍方不通 要另闢不厭亭山稜線

金字碑古道是早期串聯新北市瑞芳與雙溪區的要道，也是登山客喜愛探訪的熱門景點。由於上週大雨不斷，導致雙溪端的古道口坍方，基石因此被破壞，難以原地修復，新北市觀旅局規劃另一條通往不厭亭的山稜步道，作為替代道路通往102市道。

雙溪區三貂里長連建昌表示，因為上週接連幾天大雨，雙溪區三貂里探幽亭附近的金字碑古道口，階梯下方基石坍方，幾乎沖及下方的102市道，雙溪區公所與里辦公處便立即處理落石與步道封路，以免冒險民眾因土石鬆動而發生危險。

由於封路造成登山客不便，且步道難以原地修復，新北市觀旅局與雙溪公所策劃將步道路線改往不厭亭的山稜步道，以銜接102市道，好方便登山客下山，而瑞芳區猴硐端的古道口，目前瑞芳區公所與弓橋里辦公室，也立即以告示來提醒民眾，以免遇到此路不通的窘境。

瑞芳區弓橋里長潘政信表示，弓橋里的金字碑古道口，最近因防疫期間，民眾喜愛親近自然，連雨天也是不少人前來登山，特地前來看看清領時期留下的石刻古蹟，接下來將五一勞動節連假，登山客們若要前往，請注意路況，適時折返或改以忘憂亭後方的替代路線，以免發生危險。