放學人車亂象太危險 長安國小增接送休憩區

汐止區長安國小有五百位學生，有國小學童也有幼兒園，一到放學時間，門口就會聚集許多家長準備接送小孩，造成交通亂象，人車擠在一塊也危險，新北市議員張錦豪今(27)日就到學校了解，將以建議款協助學校，利用閒置空間，規劃家長接送區，並且增加遊憩功能，預計新學期可以完工。

長安國小校長包志強指出，長安國小有將近五百位學童，每天上放學有很多家長關心孩子們的接送，所以都會有一、二百位的家長在大門口接送小朋友，但也因為這樣常常造成交通堵塞的狀況，很感謝張錦豪議員的協助，讓孩子們在接送這一塊，有更安全的保障，所以，利用警衛室旁邊閒置空間，重新規劃為安全的接送區。

市議員張錦豪表示，長安國小這邊因為在上放學時間有接送需求，所以學校有建議在校門口旁另外設立一個家長接送區，規劃為比較遮風擋雨的性質，未來家長來接送小孩比較安全之外，如果家長比較晚到、或是在等孩子，都有一個比較安全舒適的地方，預計在五月招標，經費大概70萬，不止接送區也會把一些遊戲概念設計進去。

包志強說，除了家長接送，也打造成孩子們戶外學習的空間。因為，在接送的過程中，家長都會帶更小的小孩子來，所以，這邊有規劃比較休憩的概念、或是遊戲的概念，讓他們在等待當中，小小朋友也能來玩耍，等待哥哥姊姊回家。