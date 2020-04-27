瑞芳金光路寬窄不一 會車難要設避車彎

瑞芳區瓜山里金光路，為不少遊客前來金瓜石、黃金博物館的通行要道，但當初道路因地形限制而設計有寬有窄，導致只容一車經過的路段，容易造成會車困難或擦撞危險，今(27)日市議員林裔綺服務處會勘，要求黃金博物館前的路段增加避車彎，保障民眾用路安全。

瓜山里長張英傑表示，瓜山里金光路有寬有窄，因為黃金博物館的遊客車潮，常常發生事故或會車困難，一直以來地方都盼能解決這個棘手問題，最近因疫情關係，黃金博物館封館遊客減少，地方也期盼能把握這期間盡速解決問題。

今天新北市議員林裔綺服務處與新北市交通局、瑞芳公所前往會勘，只見雖然觀光客減少，公車班次仍多，與小客車會車已有風險，公車間的交會更是難度甚大，會勘希望能增加部分路段的寬度，以保障用路安全。

新北市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，今天會勘結果要求交通局先做測量，評估金光路上的避車彎如何施作，以減少道路突然變窄的的苦惱，未來黃金博物館重新開放的話，遊客與當地里民的出入才能更有保障。