議員爆北市府5天前就知錢櫃施工 官員一度語塞

台北市錢櫃林森分店，昨天發生重大火災，初步調查，指業者為了施工，關閉消防設備，才造成多人傷亡，台北市長柯文哲今天上午親上火線回應，指業者犯了一個錯誤，當初向建管處申請執照變更，卻沒有同時向消防局提出消防防護計畫，等於先偷跑；且根據北市府今天揭露訊息，林森分店在3月6日、3月30日，各一次消防安檢。

不過，台北市議會交通部門質詢，民進黨台北市議員吳沛憶指出，北市府今天上午緊急開記者會，柯文哲也說，業者有向建管處提出施工申請，卻沒向消防局提出消防防護計畫，那建管處、消防局去林森錢櫃稽查幾次？

台北市消防局副局長畢幼明回應，在3月26日有一次消防安檢，4月22日也有一次聯合稽查。

吳沛憶指出，調閱資料發現，今年林森錢櫃有3次稽查，3月6日定期聯合稽查、3月30日定期消防安檢、4月22日府級公安稽查，檢查頻率很高，卻都沒發現，業者未提出消防防護計畫？畢幼明回說，該計畫要業者主動提出。

吳沛憶痛批，若業者未提出消防防護計畫，卻還是施工，難道一定要失火、出人命，北市府才有能力發現？並追問北市府檢查3次，現場有施工情形？

台北市消防局副局長畢幼明、台北市建管處長張明森皆雙雙回應，據同仁回報，檢查時沒有施工情形。

不過，吳沛憶隨即出示文件，指建管處在4月22日的檢查記錄表，在「涉及室內裝修」項目打勾，意味檢查當下，已經看出施工情形，讓畢幼明、張明森一度語塞，張也回說，可能要問一下同仁。

吳沛憶痛批，4月22日府級公安稽查，建管處已發現施工情形，消防局也在場，卻沒看到施工情形？到底是看同一現場？況且若北市府早已發現施工狀況，且有回報，就能以消防防護計畫為由，勒令業者暫時停工，昨天就不會發生憾事；對此，畢幼明回應，謝謝議員提醒，會深刻檢討。