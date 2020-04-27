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侯友宜慰問KTV大火新北罹難者家屬

中央社 / 新北27日電

新北市長侯友宜27日到板橋殯儀館慰問錢櫃KTV大火罹難者家屬，他表示，這場重大公安事件令人非常沉痛，市府將會全力協助家屬善後及求償等事宜。

在這場大火中，新北市民有3人死亡、39人輕重傷，其中有3人仍在加護病房急救，市府今天上午邀請3名罹難者的家屬到板殯商量殯喪事宜，侯友宜特別到場慰問，並指示提供家屬善後等各項協助。

侯友宜表示，這場大火造成多人傷亡，是近期來重大的公安事件，令人非常沉痛。事發後新北市消防局立即出動協助救援，並確認市民就醫等後續處理情況。

罹難者中除曾冠騰家屬仍忙於處理後事未到場外，林子晨及周雨喬的家屬都到場，林子晨的太太當場拜託侯友宜能協助查明火災真相，侯友宜說，尊重台北市的火調及檢察官的調查，不過新北市府一定會全力協助善後及向業者、不管是KTV還是施工單位求償。

社會局長張錦麗表示，3名罹難者部分均先致贈1萬元慰問金，傷者中扣除11位自行返家休息者外，將由各社福中心社工一一慰問並致贈5千元慰問金。

侯友宜 大火 錢櫃 KTV

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