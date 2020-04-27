終於可申請產業類移工 新北首日15件

中央自3月27日起宣布外籍移工入境需居家檢疫，社福類移工統一入住政府安排的集中檢疫場所，產業類須由雇主提供場所，但遲遲未公布辦法，直到4月23日勞動部才發布「產業類新引進移工申請入境居家檢疫計畫書」，明定相關規定後，今首日新北就有15件申請量。

新北勞工局外勞服務科長廖武輝說，「產業類新引進移工申請入境居家檢疫計畫書」規定，需要有獨立衛浴、空調的房間，並限一人一室，還需要有專人負責門禁管理及安全維護，入境接機到入住居家檢疫場所，都須符合中央檢疫的規定。

廖武輝指出，雇主申請產業類移工來台時，地方政府會檢查居家檢疫場所是否符合規範，等待移工確實來台後，也會以電話方式定期關壞，同時抽查是否確實執行，若違反規定將可開罰雇主30萬元以上150萬元以下罰鍰，並廢止移工名額。

廖武輝表示，由於相關規範近日才公布，新北4月的產業類移工申請數都掛0，比起去年同期692件相差甚遠，今首日申請後約有15件，新北多數以傳統產業製造業為主。

不過移工來台後，需要14日的居家檢疫時間，廖武輝說，移工無法出勤因不可歸責於雙方，原工作日雇主可不給薪，但期間遇到國定假日、例假及休息日，雇主就需要給薪。

新北勞工局長陳瑞嘉說，新北執行移工居家檢疫場所實地查核會從嚴審查，雇主想申請聘僱移工，卻無法保障移工的人身安全及防疫的義務，就不要申請移工，勞工局可協助媒合本國優秀勞工。