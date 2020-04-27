新北國小教甄首招雙語師資 須過全民英檢中高級

新北市教育局今日公告國小教師甄選簡章，今年首度甄選具雙語教學專長的國小師資，招考類科包含自然科及美術科，應試者須具備專長教師證及相關英語專長證明，複試全程以英語教學；此外，因應疫情，考生須全程配戴口罩應試，不開放陪考，考試前也不開放查看考場。

教育局長張明文指出，新北市近年力推雙語實驗課程，目前共有27所國小推行，讓學生在生活中增加接觸及使用英文的頻率，提升英聽及口說，今年更首度辦理國小雙語教學專長教師甄選，協助校內發展雙語課程及教材，提供學生更全方位的英語學習情境。

教育局公布的簡章指出，今年雙語教師甄選共有美術科及自然科，應試者須具備專長教師證及英語專長證明，如CEF架構B2級以上英語相關考試檢定及格證書，包括全民英檢 (GEPT) 中高級複試通過、雅思(IELTS) 6.0 以上、多益英語測驗 (TOEIC) 聽力 400分閱讀 385分以上等。

教育局表示，今年國小教甄初試為6月13日，複試訂於7月5日辦理，因應疫情，初試、複試前一天不開放預看考場，考試當日一律不開放陪考，亦不開放補習班相關業者於考場學校外進行宣傳，考生須自備口罩，進入考場後全程配戴。

另外，考生若具有「居家隔離」、「居家檢疫」及「自主健康管理經醫院安排採檢而未取得結果」情形，不得應考亦不得補考，其餘相關防疫配合事項，請考生依簡章公告規定應試，簡章將已公告於新北市教育局官網電子公告區及教師聯合甄選報名系統。