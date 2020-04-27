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影／金錢豹遭令停業 員工受不了問「工作權在哪？」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
因中央12日下令全台酒店、舞廳等有男女陪伺場所無限期停業，造成酒店從業人員無班可上，在金錢豹工作的A女（左）、B女（右）希望政府盡快解禁。記者陳宏睿／攝影
因中央12日下令全台酒店、舞廳等有男女陪伺場所無限期停業，造成酒店從業人員無班可上，在金錢豹工作的A女（左）、B女（右）希望政府盡快解禁。記者陳宏睿／攝影

因為一名酒店女公關確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心在12日下令，全台的酒店、舞廳及有男女陪伺的視聽業從該日起無限期停業，對酒店從業人員的工作權造成巨大影響，今天有兩名台中市金錢豹女員工，一改過去低調的態度，接受媒體採訪，希望政府重視酒店從業人員的工作權，「趕快讓酒店恢復營業，讓我們有收入」。

A女、B女分別是在金錢豹擔任維修人員及女服務生的工作，兩人透露，從4月12日中央下令停業開始，「當天晚上就沒有上班了」，兩人說，酒店業常會被外界貼上負面標籤，所以酒店的業者、從業人員在防疫的大帽子下，也只能配合，但眼見重回工作崗位遙遙無期，今天才會選擇站在媒體前受訪，向政府表達心聲。

A女表示，政府宣傳受到新冠肺炎影響工作權的員工，可以申請相關的補助，但她仔細研究後發現，她與B女的資格都不符合，要請領補助的規定多如牛毛，例如要員工提供酒店勒令停業的公文、或是申請者需要加入工會等，酒店業的員工會加入什麼工會嗎？還不是應徵上了就去酒店工作。

A女說，她一個月薪水領兩、三萬元，每月食衣住行加保險等開銷，至少也要2萬多元，現在停業兩個多禮拜，「快要撐不下去了」，政府再不考慮酒店從業人員的工作權，可能酒店業的員工就要走上街頭了。

B女說，從12日政府下令酒店停業開始，她跟A女就只能待在家裡等公司電話，因為要找兼差工作談何容易，況且如果真的找到兼差工作了，隔天突然酒店說可以上班，不就對不起去應徵的公司嗎？

B女說，酒店沒有外界想像的「那麼髒」，公司的女服務生每天都會做好消毒、清潔工作，而且酒店、舞廳要停業，但有類似包廂的KTV卻不用無限期停業，邏輯不是很奇怪嗎？而且外界都知道，傳播妹也會都會KTV內坐檯，就不會變成防疫破口？

酒店 新冠肺炎 金錢豹 KTV 疫情

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