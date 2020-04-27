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為測距儀充電釀禍？ 錢櫃大火工頭移送北檢複訊

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KTV禁菸仍煙霧瀰漫 業者動態違規難約束

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市議會今舉行交通部門質詢，北市消防局、警察局、建築管理工程處列席備詢，議員陳重文今在議場率全體為亡者默哀一分鐘。記者趙宥寧／攝影
台北市議會今舉行交通部門質詢，北市消防局、警察局、建築管理工程處列席備詢，議員陳重文今在議場率全體為亡者默哀一分鐘。記者趙宥寧／攝影

錢櫃林森店火災事故釀5死、50多傷，北市消防局證實錢櫃室內消防栓設備、灑水與排煙設備、警報器遭關閉，民眾逃生不及。然而，這間錢櫃近兩年檢查都合格，議員陳重文質疑，就算臨檢抓到關閉消防系統，頂多就是限期改善，業者持續動態違規，嚴重影響公共安全。

台北市議會今舉行交通部門質詢，北市消防局、警察局、建築管理工程處列席備詢。陳重文今在議場率全體為亡者默哀一分鐘，質詢時表示，業者前幾次稽查都合格，但火警通報系統火災當下沒開，稽查時卻有開，質疑現行稽查制度難以約束業者動態違規，呼籲消防局積極改善。

此外，「菸害防制法」正式上路後，KTV全面禁菸，實際上許多民眾入包廂後，仍舊煙霧瀰漫。陳重文說，為避免民眾抽菸、歡唱到一半警鈴大作，多數業者營業時會關閉煙霧感測器、噴水器，等相關單位稽查時再打開，業者動態違規怎麼查也查不到，若臨檢查到，頂多限期改善，嚴重影響公共安全。

陳重文認為，臨時性、預期性稽查效果不彰，要求消防局積極思考解決方式，不要出事後才來檢討。此外，稍早台北市副市長黃珊珊與消防局長去稽查錢櫃、好樂迪、星據點，陳質疑這是宣誓性意義，無法解決根本性問題，消防局表示「議題上還是要去關心一下」。

錢櫃 臨檢 KTV 禁菸 火災

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