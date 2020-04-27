議員指練台生狂致電北市府 黃珊珊：依法辦理

台北市錢櫃KTV林森店火警釀死傷，藍營議員鍾沛君指出，錢櫃董事長練台生在意外發生後狂打電話給北市府官員。副市長黃珊珊今天說，她沒接到電話，但慘痛教訓誰都躲不過，一定依法辦理。

黃珊珊今天下午在消防局長吳俊鴻陪同下前往錢櫃SOGO店稽查，測試火災警報器、排煙設備功能是否正常，並進入包廂查看，了解狀況，接受媒體聯訪時，做上述表示。

錢櫃KTV林森店昨天慘遭祝融，因排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等消防設備全面關閉，民眾逃生不及，造成5死1命危數十傷慘劇，柯文哲也下令全面清查錢櫃其他分店，以及台北市所有KTV、電影院等封閉式場所消防設備。

國民黨市議員鍾沛君在臉書貼文，指練台生在意外發生後，不斷打電話給台北市政府官員，「錢櫃（除林森店）一面開門做生意，一面奪命連環call！」

鍾沛君並對練台生喊話「練董，你對得起來不及逃生只能打訣別電話的消費者嗎？」認為練台生與其私下聯絡首長官員，不如出來開記者會面對大眾。

對此，黃珊珊則表示，自己沒有接到練台生的電話，對於練台生狂打電話給市府官員一事也不知情。

不過，黃珊珊表示，錢櫃林森店火警是慘痛教訓，不管是誰，「慘痛教訓，誰都躲不過，該怎麼辦，就一定會依法辦理」。

她說，此後會做密集、不定期的查核，盼業者不要以身試法，「這件事人命關天，誰講都一樣，該怎麼辦就怎麼辦」。

包括昨天失火的林森店在內，錢櫃在台北市共有6家分店，其餘分店為SOGO店、敦南店、松江店、南京店與中華新館。